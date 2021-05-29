Euro
10.44
Dolar
8.56
BIST 100
1,422.06
Altın
1,903.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı, Bahariye ve Masko İstasyonları Hizmete Alım Töreni’nde konuşuyor
logo
Türkiye

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Patrik Bartholomeos'u ziyaret etti

Mehmet Kara   | 29.05.2021
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Patrik Bartholomeos'u ziyaret etti

Istanbul

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret etti.

Fener Rum Patrikhanesi'nde gerçekleşen ziyarette, Sherman'a ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer eşlik etti.

Resmi ziyaretler kapsamında Ankara'nın ardından İstanbul'a gelen Sherman'ın ilk ziyareti Fener Rum Patrikhanesi'ne oldu.

Patrikhane görevlileri tarafından karşılanan Sherman, Aya Yorgi Patrikhane kilisesini ziyaret ederek kiliseyle ilgili bilgi alarak mum yaktı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Sherman'ı kilise ziyaretinin ardından ağırladı.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman burada yaptığı konuşmada, "Bugün, dünya çapında 300 milyondan fazla nüfusu sahip Ortodoks dünyada saygı duyulan bir lider olan Patrik Bartholomeos ile görüşmekten onur duyuyorum." dedi.

ABD'nin Patrikhane ile uzun yıllara dayanan bir ilişkisinin olduğunu söyleyen Sherman, bu bağlamda ulusal sınırları aşan küresel problemlerde iş birliği yaptığını dile getirdi.

Sherman, dünya çapında din özgürlüklerini teşvik etmek için Patrikhaneyi bir partner olarak görmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Brüksel'de haziranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşecek görüşmelere değinen Sherman, "Türkiye ve Amerika arasındaki stratejik ilişkileri konuşmak için iki lider Brüksel'de bir araya gelecek." dedi.

Patrik Bartholomeos da ziyaretten memnun olduğunu belirterek, "Basında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın iş birliği yapmak için Brüksel'de görüşeceklerini duydum. Bunun ilişkilerin iyi bir seviyede olduğunun bir işaret olduğunu düşünüyorum." dedi.

Patrik Bartholomeos, "Ekim ayında ABD'ye ziyarette bulunacağım ve ABD Başkanı Joe Biden'le görüşmeyi heyecanla bekliyorum. Kendisiyle iyi ilişkilerimiz var. ABD Başkan Yardımcısı olduğu dönemde iki defa Patrikhaneyi ziyaret etmişti." ifadelerini kullandı.

Görüşme daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

Görüşmelerin ardından Patrikhane bahçesinde hatıra fotoğrafı çekildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 vakalarıyla yakın temaslıların karantina süresi 14 güne çıkarıldı
Hindistan'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 320 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 170 milyonu geçti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanı Koca, engelli vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandığını açıkladı

Benzer haberler

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Patrik Bartholomeos'u ziyaret etti

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Patrik Bartholomeos'u ziyaret etti

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Anıtkabir'i ziyaret etti

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-ABD siyasi istişarelerinde ilişkilerin stratejik niteliğinin teyit edildiğini bildirdi

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Türk mevkidaşı Önal ile görüşmesini değerlendirdi

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Türk mevkidaşı Önal ile görüşmesini değerlendirdi
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ile ABD'li mevkidaşı Sherman'ın başkanlıklarında siyasi istişareler yapılacak

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ile ABD'li mevkidaşı Sherman'ın başkanlıklarında siyasi istişareler yapılacak