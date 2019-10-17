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ABD Başkan Yardımcı Pence Türkiye'de

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye konusunu görüşmek üzere Türkiye’ye geldi.

Mehmet Alaca   | 17.10.2019
ABD Başkan Yardımcı Pence Türkiye'de Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

Ankara

Mike Pence ve beraberindeki heyeti Ankara’ya getiren uçak 13.15’te Esenboğa Havalimanı’na indi. Pence'i havalimanında yetkililer karşıladı.

Pence ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilecek.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve heyetini Ankara’ya getiren uçak da Pence'in uçağından yaklaşık 45 dakika önce Ankara'ya indi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, dün Ankara'ya gelerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşmeler yapmıştı.

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