Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.70
Dolar
6.01
BIST 100
87,186.30
Altın
1,280.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Adalet Akademisini ziyaret etti

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türkiye Adalet Akademisini ziyaret etti.

Kemal Karadağ   | 29.05.2019
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Adalet Akademisini ziyaret etti

Ankara

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türkiye Adalet Akademisini ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Berger, Türkiye Adalet Akademisini ziyaret etti.

Berger'e Akademi Başkanı Muhittin Özdemir tarafından çalışmalar hakkında bilgi verildi. Düzenlenen toplantıda Adalet Akademisi hakkında Dr. Musa Tanrıseven tarafından İngilizce bilgilendirme sunumu yapıldı. Avrupa Birliği ile insan hakları alanında görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, eğitime yönelik iş birliği de ele alındı.

Berger, ayrıca Akademide bulunan İnsan Hakları Merkezini de ziyaret etti.

AB Türkiye Delegasyonunun internet sitesinden ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Berger'in, "AB, yargı mensuplarının eğitimi bakımından son derece önemli bir müessese olan Adalet Akademisinin yeniden kurulmasını memnuniyetle karşılamaktadır. AB, adalet alanındaki iş birliğinin sürdürülmesini büyük bir ilgiyle bekliyor." ifadesini kullandığı aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bir şirketten daha fazlası: Huawei ve teknoloji savaşları
Sırp-Arnavut uzlaşması; gerçek mi hayal mi?
ABD-İran çekişmesinin Irak’a etkileri ve muhtemel sonuçları
Avrupa Birliği nereye?
ABD ile 40 yıldır kavga eden İran'da halkın gündemi ekonomi

Benzer haberler

Kılıçdaroğlu, Berger ile görüştü

Kılıçdaroğlu, Berger ile görüştü

ABD yönetiminden Avrupa Parlamentosu seçimlerine tebrik

AB'nin başkanları için pazarlık maratonu başlıyor

'Teknoloji devleri de diğer şirketler gibi vergilendirilmeli'

'Teknoloji devleri de diğer şirketler gibi vergilendirilmeli'
İngilizlerin çoğunluğu ülkenin krizde olduğunu düşünüyor

İngilizlerin çoğunluğu ülkenin krizde olduğunu düşünüyor
'Aşırı sağın yükselişi AB’nin genişlemesini mümkün kılmıyor'

'Aşırı sağın yükselişi AB’nin genişlemesini mümkün kılmıyor'