Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.81
Dolar
6.05
BIST 100
87,351.04
Altın
1,298.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

AA muhabirini arama çalışmaları 5'inci günde devam ediyor

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları 5'inci günde devam ediyor.

Hakan Burak Altunöz   | 14.05.2019
AA muhabirini arama çalışmaları 5'inci günde devam ediyor

Trabzon

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına yeniden başlandı.

Bayburt, Erzurum ile Trabzon UMKE ve AFAD ekipleri, Trabzon AKUT, Rize Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri, Erzurum ve Rize Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) su altı arama kurtarma ve dağ arama kurtarma timleri, 5'inci günün sabahında çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar Bayburt ve Trabzon tarafında eş güdümlü yürütülüyor.

JÖAK su altı ekipleri ve dalgıçlar, dar vadideki derede arama tarama yapıyor.

Ekipler, bugün de belirledikleri noktalarda dereye girerek çalışmalarına gün boyu devam edecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ramstein Üssü: Almanya'daki tartışılan 'Küçük Amerika'
GÖRÜŞ - CENTCOM'un Suriye'de teröre zemin hazırlayan politikaları
Küresel ekonomi politik ve Doğu Akdeniz’de enerji düğümü
Doğu Akdeniz enerji denklemi
Hindistan seçimlerinde sona doğru

Benzer haberler

AA muhabirini arama çalışmalarına bugün devam edilecek

AA muhabirini arama çalışmalarına bugün devam edilecek

AA muhabiri Nişancı'yı arama çalışmaları sürüyor

Kılıçdaroğlu'ndan Nişancı paylaşımı

AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın ayakkabısı bulundu

AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın ayakkabısı bulundu
AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı
'Haber kameramanı ve muhabirler sessiz kahramanlardır'

'Haber kameramanı ve muhabirler sessiz kahramanlardır'