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AA muhabiri Nişancı'yı arama çalışmaları 8'inci gününde

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma düşen AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları devam ediyor.

Veysel Kara   | 17.05.2019
AA muhabiri Nişancı'yı arama çalışmaları 8'inci gününde

Gümüşhane

AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın bulunması için yürütülen aramaların 8'inci gününde, olayın gerçekleştiği bölgenin 1 kilometre gerisinde oluşturulan bende ilave bir bent daha yapılması yönünde çalışmalar sürecek.

Ekipler, kurulacak bent ve göletlerle deredeki suyun tahliyesinin hızlandırılması ve arama yapılacak alanda su akışının en az seviyeye indirilebilmesine çalışıyor.

Bu kapsamda, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü, Bayburt İl Özel İdaresi ve Karayolları 12. Bölge Müdürlüğünce çalışmalar eş güdümlü yürütülüyor.

Ekiplerin derenin debisi ve su miktarının azaltılması çalışmalarına paralel olarak Rize Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ile Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) su altı arama kurtarma ve dağ arama kurtarma timleri de Nişancı'nın düştüğü alanda arama çalışmalarına devam ediyor.


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