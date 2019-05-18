Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.75
Dolar
6.05
BIST 100
86,796.06
Altın
1,277.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

AA muhabiri Nişancı'ya hakaret eden zanlı adliyede

Bayburt'ta görev sırasında uçuruma düşen AA muhabiri Abdulkadir Nişancı ile ilgili Twitter hesabından hakaret ve nefret söyleminde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Fatih K, adliyeye sevk edildi.

Rıdvan Korkulutaş   | 18.05.2019
AA muhabiri Nişancı'ya hakaret eden zanlı adliyede

Gaziantep

Gaziantep'te sosyal medya hesabından, 8 gün önce görev sırasında uçuruma düşerek kaybolan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı ile ilgili hakaret ve nefret söyleminde bulunduğu belirlenerek gözaltına alınan Fatih K, adliyeye sevk edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını izlerken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'ya, Twitter hesabından hakaret ettiği ve nefret söyleminde bulunduğu belirlenen ve dün İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Şahinbey ilçesindeki evinde gözaltına alınan Fatih K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, adliyeye çıkarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yemen’de Hudeyde limanı düğümü
Körfez'de ABD sıcağı
Orta Doğu'daki gerilim petrol arzını tehlikeye sokabilir
Batı Asya'da küresel rekabetin odaklandığı topraklar: Belucistan
ABD-İran gerilimi ve muhtemel senaryolar

Benzer haberler

Arama çalışmalarında şehit düşen 2 asker için tören

Arama çalışmalarında şehit düşen 2 asker için tören

Şehitlerin baba evinde yas var

Arama çalışmalarına katılan 2 asker şehit oldu

AA muhabiri Nişancı'ya hakarete gözaltı

AA muhabiri Nişancı'ya hakarete gözaltı
AA muhabirini arama çalışmaları sabah saatlerinde başlayacak

AA muhabirini arama çalışmaları sabah saatlerinde başlayacak
AA muhabiri Nişancı'yı arama çalışmaları devam ediyor

AA muhabiri Nişancı'yı arama çalışmaları devam ediyor