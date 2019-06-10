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AA muhabiri Nişancı adına özel ödül verilecek

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Polatel "Dernek olarak 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda, hayatını kaybeden AA kameramanı Abdülkadir Nişancı adına 'Altın Göz' özel ödülü vereceğiz." dedi.

Muhammed Boztepe   | 10.06.2019
AA muhabiri Nişancı adına özel ödül verilecek

Ankara

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, "Dernek olarak 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda, hayatını kaybeden AA kameramanı Abdülkadir Nişancı adına 'Altın Göz' özel ödülü vereceğiz." dedi.

Polatel, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nu ziyaret etti.

AA Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen ziyarette konuşan Polatel, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma düşerek hayatını kaybeden AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Polatel, "Dernek olarak 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda hayatını kaybeden AA kameramanı Abdülkadir Nişancı adına 'Altın Göz' özel ödülü vereceğiz." diye konuştu.

AA'nın Türkiye'nin sesi olduğunu ve çalışmalarını başarıyla sürdürdüğünü söyleyen Polatel, AA çalışanlarının görevleri sırasında Nişancı'nın başına gelen üzücü olaylarla karşılaşmamaları temennisinde bulundu.

Polatel, dernek faaliyetleri hakkında da bilgi verdi. Hazırladıkları "Haber Kameramanlığı Meslek Standardı"nın Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun onayından geçtiğini belirten Polatel, standardın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini sözlerine ekledi.

"Dernek olarak milli bir duruşunuz var"

AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye Haber Kameramanları Derneğinin Abdulkadir Nişancı adına ödül vermesinin önemine değinen Mutanoğlu, "Görevi başında hayatını kaybeden meslektaşımız adına ödül verecek olmanız gurur verici. Haber Kameramanları Derneğinin çalışmalarını önemsiyoruz. Dernek olarak milli bir duruşunuz var, mesleğinizi savunuyorsunuz. Savaş muhabirliği eğitimlerinde de iş birliği yapabiliriz." ifadesini kullandı.


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