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AA Genel Müdürü Kazancı baskını değerlendirdi ve çağrı yaptı

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskına ilişkin, "Biz en kısa süre içinde bu meselenin çözüleceğine olan inancımızı koruyoruz." dedi.

16.01.2020
AA Genel Müdürü Kazancı baskını değerlendirdi ve çağrı yaptı Fotoğraf: Ali Balıkçı - AA

Ankara
 

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Kazancı, beş çalışanın bulunduğu AA Kahire ofisine minibüsle resmi üniformalı bir polis grubunun geldiğini belirtti. Kahire polisinin çalışanların telefonlarını toplayarak, internetlerini kapatarak dış dünyayla irtibatını kestiğini anlatan Kazancı, şöyle konuştu:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AA Editör Masası'nda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Bakan Dönmez, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ile editörlerin sorularını yanıtladı. Kazancı, Mısır polisinin, AA'nın Kahire ofisine baskın yaparak, 4 çalışanını gözaltına almasına ilişkin fotoğrafları gösterdi. ( Ali Balıkçı - Anadolu Ajansı ) 

"Biz haberdar olduk konudan bu soruşturma yahut inceleme mi her neyse avukatımız nezaret etmek istediğini söyledi. Fakat müsade edilmedi. Daha sonra bizim temsilcimiz o esnada ofiste değildi. Büyükelçilikten maslahatgüzarımız var Kemal bey, Mısır makamlarıyla iletişime geçti. Hadiseden hemen yarım saat sonra haberdar olduk. Haberdar olur olmaz da başta Sayın Dışişleri Bakanımız olmak üzere irtibata geçtik. Sağolsunlar Sayın Dışişleri Bakanımız da ne gerekiyorsa derhal yapabileceklerini söyledi. Biz de kendilerine Mısır yönetimiyle özellikle darbe sonrası ilişkilerindeki seyrin, bizim ilişkilerimize de aynen yansıdığını söyledik. Bunlar bizim açımızdan şaşırtıcı şeyler değil fakat ofise girilmesi, bu kadar uzun kalınması bizim de alışık olduğumuz bir durum değil şeklinde bilgi verdim. Biraz daha takip etmek istediğimizi, soruşturmanın sebebine odaklanmak istediğimizi, erken davranmanın bazı zararlarını görebileceğimizi paylaştım Sayın Bakanımızla. O da 'siz süreci yönetin bizi bilgilendirin irtibatta kalalım' dediler."

Kazancı, gece ilerleyen saatlere kadar polis ofisi terk etmeyince bu işin başka bir noktaya gideceğinden endişe ettiklerini söyledi.

Bunun üzerine gece yarısı beş çalışandan kadın çalışanı polisin gönderdiğini dile getiren Kazancı, diğer dört çalışanın da hala bilinmeyen bir yere götürüldüğünü kaydetti.

Kazancı, "Bizim için artık 24 saat tamamlandığında haber yapmamız gereken bir süreç. Çünkü Mısır makamlarıyla hiçbir biçimde irtibat kuramadık. Kendilerinden bırakın doğrulamayı yalanlama dahi alamadık. Bu konuda hiç yokmuş gibi davrandılar. Daha sonra biz 24 saati geçtiğinde bunu haberleştirmeyi yine Dışişleri Bakanımızla kararlaştırdık, haberini yaptıktan sonra da sağolsun Cumhurbaşkanlığı başta olmak kabinenin neredeyse tüm üyeleri siyasi parti genel başkanları, Meclis Başkanı, vatandaşlarımızdan, gazeteci arkadaşlarımızdan çok yoğun bir destek gördük." diye konuştu.

Kazancı, kuruluşlardan konuya ilişkin kınama ve gazetecilerin serbest bırakılmasıyla ilgili çağrıların yapıldığını söyledi.

"AA Kahire Ofisi bir terör hücre evi olarak tasvir edildi"

Dün gece geç saatlerde yeni bir gelişme olduğunu anlatan Kazancı, olayın dünyada duyulduktan ve gazetecilerin serbest bırakılmasına yönelik çağrının Mısır makamlarını rahatsız eden bir boyuta ulaştığını aktardı. Kazancı, sonrasında ise Mısır İçişleri Bakanlığından ofisin baskınına ilişkin açıklama yapılmadığını ancak basına bir haber sızdırıldığını kaydetti.

Sızdırılan haberin başlığında AA Kahire Ofisinin bir terör hücre evi olarak tasvir edildiğini ve resimlendirildiğini vurgulayan Kazancı, "Orada şöyle bir ifade kulanıldı. 'Mısır aleyhine yayın yapan 'ajans ve gazeteci denilmiyor' bir hücre evini polis bastı, dört kişi gözaltında.' Dört kare de fotoğraf kullanmışlar." dedi.

Fotoğrafların hadisenin geldiği noktanın Mısır açısından nasıl görüldüğünü gösterdiğini ifade eden Kazancı, Mısır tarafından paylaşılan fotoğrafları tek tek gösterdi. Kazancı, Türk ve AA'nın bayrağının bulunduğunu bir fotoğrafın yayıldığını da dile getirdi.


AA Genel Müdürü Kazancı, gazeteciler için de terör örgütü üyeliğine vurgu yapıldığını ifade eden Kazancı, Mısır'ın aleyhine, itibarına gölge düşüren yayınlarından dolayı böyle bir baskının yapıldığını, üçü Mısır vatandaşı biri Türk vatandaşı olmak üzere dört kişinin göz altına alındığı haberinin yapıldığını söyledi.

Kazancı, "Biz en kısa süre içinde bu meselenin çözüleceğine olan inancımızı koruyoruz." dedi.

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