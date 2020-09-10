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AA Genel Müdürlüğüne girmeye çalışan saldırgan akıl sağlığının tespiti için hastaneye sevk edildi

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğüne baltayla girmeye çalışan saldırgan, akıl sağlığının tespiti için hastaneye sevk edildi.

Serdar Açıl   | 10.09.2020
AA Genel Müdürlüğüne girmeye çalışan saldırgan akıl sağlığının tespiti için hastaneye sevk edildi

Ankara

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğüne baltayla girmeye çalışan saldırgan, akıl sağlığının tespiti için hastaneye sevk edildi.

AA Genel Müdürlüğü binası önüne dün akşam saatlerinde elinde baltayla gelerek AA'ya yönelik tehditlerde bulunan ve binaya girmeye çalışan Emre Öz (35), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Saldırgan tavırlarını adliyede de sürdüren şüpheli, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı tarafından akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hastaneye götürülen Emre Öz hakkında, savcılığın hastaneden gelecek rapora göre işlem yürüteceği öğrenildi.

AA Genel Müdürlüğü önüne dün akşam saatlerinde elinde baltayla gelen Emre Öz, ajansa yönelik tehditlerde bulunmuş, Genel Müdürlük binasına girmek isteyen saldırgan, AA güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildikten sonra polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.


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