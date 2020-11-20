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Türkiye

65 yaşın üstündeki vatandaşlara 'adrese teslim' e-Devlet şifresi hizmeti başladı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç "Adrese Teslim Şifre Başvuruları hizmeti, pilot bölge olarak seçilen Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan 65 yaş üzeri vatandaşların kullanımına sunuldu." dedi.

Arife Yıldız Ünal   | 20.11.2020
65 yaşın üstündeki vatandaşlara 'adrese teslim' e-Devlet şifresi hizmeti başladı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Adrese Teslim Şifre Başvuruları" hizmetinin pilot bölge olarak seçilen Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan 65 yaş üzeri vatandaşlar için başladığını belirterek, "Hizmet, pilot çalışmalarının tamamlanmasının ardından tüm Türkiye'de başvuruya açılacak." dedi.

Koç, AA muhabirine, e-Devlet Kapısı'nda yeni bir dönem başladığını ifade ederek, artık 65 yaş üzeri vatandaşların, e-Devlet şifresi için PTT şubelerine gitmeden e-Devlet Kapısı üzerinden başvurularını kolayca yapabileceklerini ve şifrelerini evlerinden teslim alacaklarını söyledi.

Projenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında geliştirildiğini dile getiren Koç, "Adrese Teslim Şifre Başvuruları hizmeti, pilot bölge olarak seçilen Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan 65 yaş üzeri vatandaşların kullanımına sunuldu." diye konuştu.

Koç, daha önce e-Devlet şifresi almamış 65 yaş üzeri vatandaşların, www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden başvuru formunu doldurarak, e-Devlet Kapısı şifresinin adreslerine teslim edilmesini talep edebileceklerini ve başvurularının durumlarını izleyebileceklerini kaydetti.

"Hizmet, pilot çalışmalarının tamamlanmasının ardından tüm Türkiye'de başvuruya açılacak." ifadesini kullanan Koç, şifre tesliminin, ilgili kişiyle yüz yüze kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra verileceğini sözlerine ekledi.

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