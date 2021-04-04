Euro
9.57
Dolar
8.12
BIST 100
1,430.19
Altın
1,729.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul, Caddebostan Sahil. Ankara, Ulus Meydanı
logo
Türkiye

65 yaş ve üstündeki Kovid-19 vaka sayısının toplam vakalar içindeki oranı yüzde 11,3'e indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş ve üstündeki Kovid-19 vakalarının toplam vaka sayısına oranının son bir ayda yüzde 11,3'e düştüğünü açıkladı.

Yeşim Sert Karaaslan   | 04.04.2021
65 yaş ve üstündeki Kovid-19 vaka sayısının toplam vakalar içindeki oranı yüzde 11,3'e indi

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:

"65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı yüzde 14,39'dan 11,3'e düştü. Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı ise artıyor. Gençlerimizi de koruyacağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kanada’da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu geçti
Brezilya'da son 24 saatte 1987 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Fenerbahçe Öznur Kablo'da 2 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Türkiye'de 44 bin 756 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

65 yaş ve üstündeki Kovid-19 vaka sayısının toplam vakalar içindeki oranı yüzde 11,3'e indi

65 yaş ve üstündeki Kovid-19 vaka sayısının toplam vakalar içindeki oranı yüzde 11,3'e indi

Sağlık Bakanı Koca: Türkiye, kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülke

Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca: Önümüzdeki yaz dönemi ilk aşımızın biteceğine, başarıyla sonuçlanacağına inanıyorum

Bakan Koca: Önümüzdeki yaz dönemi ilk aşımızın biteceğine, başarıyla sonuçlanacağına inanıyorum
Sağlık Bakanı Koca, Dünya Sağlık Örgütü Medya Brifingine katılacak

Sağlık Bakanı Koca, Dünya Sağlık Örgütü Medya Brifingine katılacak
Sağlık Bakanı Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı şu anda yüzde 75'lere ulaştı

Sağlık Bakanı Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı şu anda yüzde 75'lere ulaştı