62 yaşındaki Emine Eren enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı
62 yaşındaki Emine Eren, İzmir'de Barış Sitesi'ndeki enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.
İzmir
62 yaşındaki Emine Eren, İzmir'de Barış Sitesi'ndeki enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.
62 yaşındaki Emine Eren enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı https://t.co/6kWOb9P60L pic.twitter.com/5M3FmsBQoH— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) October 31, 2020
15 saat sonra yaralı kurtarıldı
53 yaşındaki Fadime Tolu, İzmir'de Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 15 saat sonra yaralı kurtarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.