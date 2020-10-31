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62 yaşındaki Emine Eren, İzmir'de Barış Sitesi'ndeki enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.
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62 yaşındaki Emine Eren enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı

62 yaşındaki Emine Eren, İzmir'de Barış Sitesi'ndeki enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.

Tolga Albay   | 31.10.2020
62 yaşındaki Emine Eren enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı

İzmir

62 yaşındaki Emine Eren, İzmir'de Barış Sitesi'ndeki enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.

15 saat sonra yaralı kurtarıldı

53 yaşındaki Fadime Tolu, İzmir'de Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 15 saat sonra yaralı kurtarıldı.

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