Euro
6.57
Dolar
5.92
BIST 100
111,058.10
Altın
1,478.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi

572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi. Atama sonuçları saat 17.00'de www.dpb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.

Ferdi Türkten   | 20.12.2019
572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi

Ankara

Kamuya 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama işlemlerinin yapıldığı bildirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un Kamu Personeli Danışma Kurulunda duyurduğu, 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamaları gerçekleştirildi. 

Bakan Selçuk, vatan için canını ortaya koyan kahramanlar ve ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Bu kapsamda, 347'si erkek, 225'i kadın olmak üzere 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına 77 kamu kurum ve kuruluşunda istihdam imkanı verildi. 

Atama sonuçları, saat 17.00'de "www.dpb.gov.tr" internet adresinden duyurulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak gösterileri: Yeni kuşaklar ve talepler
Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler sonrası Türkiye-İsrail ilişkileri
Libya'daki kırılgan ittifaklar Türkiye'yi zorlayabilir
İngiltere'de erken seçimin galibi Brexit
'Afganistan Belgeleri': 48 yıl sonra yeni 'Pentagon Belgeleri' mi?

Benzer haberler

572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi

572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yarın yapılacak

MHP'li Erdem: 450 engelli öğretmen daha atama bekleyecek