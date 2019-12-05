50 yılda erozyonla taşınan toprak miktarı yüzde 70 azaldı
Erozyon ile taşınan toprak miktarının yaklaşık yıllık 154 milyon tona düşürüldüğü bildirildi.
Ankara
Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, Türkiye'de 1970'li yıllarda yıllık 500 milyon ton toprak kaybedilirken, orman teşkilatının gayretleriyle erozyon ile taşınan toprak miktarının yıllık 154 milyon tona gerilediğini söyledi.
Türkyılmaz, AA muhabirine, "5 Aralık Dünya Toprak Günü" dolayısıyla değerlendirmede bulundu.
Doğal kaynakların başında gelen toprağın ekonomik açıdan olduğu kadar sosyal açıdan da toplum yaşamında önemli bir yeri bulunduğunu ifade eden Türkyılmaz, bugün dünyadaki insanların yarısından fazlasının geçimlerini topraktan sağladığını dile getirdi.
Türkyılmaz, dünya yüzeyinin yaklaşık 500 milyon kilometrekareden fazla bir alanını karaların oluşturduğunu belirterek, "Dünyanın arazi varlığı 13 milyar hektar olup, dünya üzerindeki toplam toprak alanının yüzde 41'i kurak bölgelerde bulunur. Dünya üzerindeki toprakların yüzde 11'i tarımsal üretim amacıyla kullanılmaktadır." diye konuştu.
Türkiye'de işlenen alanların toplam karasal alanın yüzde 35'ini oluşturduğunu kaydeden Türkyılmaz, ülkenin 81 milyon hektarlık yüzey alanına sahip olduğunu belirtti. Türkyılmaz, bunun yaklaşık 37 milyon hektarının düz alanlardan, geri kalanın ise dağlık arazilerden oluştuğunu söyledi.
Canlıların hayatını devam ettirebilmeleri ve ekosistemin devamı için toprağın korunmasının hayati öneme sahip olduğuna dikkati çeken Türkyılmaz, toprağı erozyona karşı koruyan en önemli faktörün ise bitki örtüsü olduğunu ifade etti.
"Gelecek nesillere ağaç ve orman sevgisini aşılamalıyız"
Türkyılmaz, ormanların toprak kaybını azaltmada en önemli unsur olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"Ülkemizde 1970'li yıllarda yıllık 500 milyon ton toprak kaybedilirken, meslektaşlarımızın gayretleri ile bu erozyon ile taşınan toprak miktarı yaklaşık yıllık 154 milyon tona düşürülmüştür. Yine orman teşkilatımızın yaptığı çalışmalarla Milli Ağaçlandırma Seferberliği ve uygulanan eylem planları ile belirlenen hedefler aşılmış; son 17 yılda yaklaşık 5,3 milyon hektar alanda ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve rehabilitasyon çalışması yapılarak 4,5 milyar fidan toprakla buluşturulmuştur. Bu çalışmalar neticesinde Türkiye erozyonla mücadelede dünya lideri ve orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olmuştur."
Toprağa sahip çıkmanın bir başka önemli unsurunun da ağaç ve orman sevgisi ile yetişen, fidan dikme alışkanlığı kazanan bilinçli nesillerin yetişmesine imkan sağlamak olduğuna dikkati çeken Türkyılmaz, bu kapsamda 11 Kasım'daki fidan dikim seferberliğini çok önemli bulduklarının altını çizdi.
Türkyılmaz, 11 Kasım'ın Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için herkesin çaba harcaması gerektiğini ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.