Euro
7.61
Dolar
6.76
BIST 100
109,360.80
Altın
1,715.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde 10 millet bahçesi daha açılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan 10 millet bahçesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak.

Yıldız Nevin Gündoğmuş,Berk Özkan   | 04.06.2020
5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde 10 millet bahçesi daha açılıyor Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye genelinde yapımını sürdürdüğü 207 millet bahçesiyle şehirlerde yeşil alan miktarını artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Ankara Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi'nde düzenlenecek törenle İstanbul Pendik ve Halkalı, Sakarya, Samsun, Sivas, Diyarbakır, Trabzon, Batman, Bursa ve Elazığ'da yapımı tamamlanan 10 millet bahçesinin toplu açılışı yapılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yayımladığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefine kararlılıkla yürüdüklerini belirterek, "Cumhuriyetimizin 100. yılına, 2023'e doğru giderken, ülkemizin en prestijli projelerinden biri olan millet bahçelerimiz, 1000 yıllık şehircilik geleneğimizin bir yansıması, tabiatla şehirlerimizi ve insanımızı buluşturan bir köprü olacak." ifadelerini kullandı.

13 millet bahçesinin açılışını 2018'de gerçekleştirdiklerini anımsatan Kurum, şunları kaydetti:

"Şimdi yine 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, İstanbul, Sakarya, Samsun, Batman, Sivas, Bursa, Trabzon, Diyarbakır ve Elazığ'da 10 yeni millet bahçemizin açılışını yapacak olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Yeni millet bahçelerimiz, yediden yetmişe tüm vatandaşlarımız için hayırlı uğurlu olsun. Milletimiz bahçeleriyle buluşuyor, şehirlerimiz nefes alıyor."

İstanbul'daki millet bahçesi sayısı 9'a çıkacak

İstanbul'da yarın açılacak 285 bin metrekare alana sahip Pendik Millet Bahçesinde, 11 bin 245 metre bisiklet yolu, 5 bin 410 metre yürüş yolu, 4 bin 784 ağaç ile 31 bin 066 çalı ve bitki bulunuyor. 

Halkalı Millet Bahçesi ise 98 bin metrekare alana, 1600 metre bisiklet yoluna, 3 bin 860 metre yürüyüş yoluna, 4 bin 483 ağaca ve 103 bin 506 çalı ve bitkiye sahip.

Ayrıca, 180 kişilik cami ve 40 bin metrekare koru alanı da bulunan Halkalı Millet Bahçesi'nde 232 metrekare gölet ve süs havuzu da yer alıyor.

Yeni açılacak bahçelerle İstanbul'daki millet bahçesi sayısı 9'a çıkacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tayland'da Kovid-19 aşısı, maymunlar üzerinde denenmeye başlandı
Deniz kenarı ve plajlarda, olta balıkçılığı ile yürüme alanlarına yönelik Kovid-19 tedbirleri belirlendi
Kovid-19 insan ve gezegen sağlığı arasındaki bağlantıyı hatırlattı
D3 ve B12 vitaminleri ile magnezyum 50 yaş üstü hastalarda Kovid-19'un ilerlemesini önleyebilir
Afrika Birliği 10 milyon Kovid-19 testi için seferberlik başlattı

Benzer haberler

5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde 10 millet bahçesi daha açılıyor

5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde 10 millet bahçesi daha açılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 4 bin 775 kilometre bisiklet yolu yapacağız

Bakan Kurum: Her yıl 300 bin konut dönüşümünü sağlamayı hedefliyoruz

Bakan Kurum Elazığ'daki depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde incelemelerde bulundu

Bakan Kurum Elazığ'daki depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde incelemelerde bulundu
Bakan Kurum: Elazığ'da yaklaşık 19 bin 300 bağımsız bölümden oluşan konut çalışmasını başlattık

Bakan Kurum: Elazığ'da yaklaşık 19 bin 300 bağımsız bölümden oluşan konut çalışmasını başlattık

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 1 milyar avroluk çevre ve altyapı projesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 1 milyar avroluk çevre ve altyapı projesi