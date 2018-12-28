Yurdun bazı il ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda 28 Aralık Cuma eğitime ara verildi.

Fotoğraf: AA/Ulaş Güven

VAN

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitim ve öğretime ara verildiği, kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Erzincan

Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyet meydana gelmemesi amacıyla İliç, Üzümlü ve Otlukbeli ilçelerinin tamamında, Çayırlı, Refahiye, Kemah ve Tercan ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Ağrı ve Tunceli

Ağrı'nın Hamur ile Tunceli'nin Çemişgezek ilçelerinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı eğitim veren okullar ile köy okullarında eğitime bir gün ara verildi.