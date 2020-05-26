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4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında 47 bin 831 kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca ihlalde bulunan 47 bin 831 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.

Tanju Özkaya   | 26.05.2020
4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında 47 bin 831 kişi hakkında işlem yapıldı

Ankara
İçişleri Bakanlığı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca ihlalde bulunan 47 bin 831 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi. Bakanlık 25 ildeki 2 belde, 17 köy, 45 mahalle ve 2 mezrada karantinanın devam ettiğini, 63 ildeki 395 yerde ise karantinanın kaldırıldığını duyurdu.

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