4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında 47 bin 831 kişi hakkında işlem yapıldı
İçişleri Bakanlığı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca ihlalde bulunan 47 bin 831 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.
Ankara
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