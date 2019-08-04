Euro
6.16
Dolar
5.56
BIST 100
99,679.44
Altın
1,440.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
logo
Türkiye

'3. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali' sona erdi

Festival, 18 kişilik ekibin 12 kilometre uzunluğundaki Valla Kanyonu'ndaki geçişi tamamlamasıyla sona erdi.

Bilal Kahyaoğlu   | 04.08.2019
'3. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali' sona erdi

Kastamonu

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen "3. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali" sona erdi.

Dünyanın en derin ikinci kanyonu Valla Kanyonu'nun yanı sıra Horma Kanyonu'nun da yer aldığı ilçedeki festival kapsamında, kanyon geçişlerinin yanı sıra çok sayıda etkinlik yapıldı.

Festival, 12 kilometre uzunluğundaki Valla Kanyonu'na 2 Ağustos Cuma günü giren 19 kişilik sporcu grubundan 18'inin, Cide ilçesi Hamitli köyünden çıkış yapmasının ardından sona erdi.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivale ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Festivalin ikinci gününde 19 sporcunun Valla Kanyonu'na giriş yaptığını ifade eden Yaşar, kanyonda bir sporcunun ayağının kırıldığını hatırlattı.

Kurtarma çalışmasının ardından 18 kişinin bugün itibariyle geçişi tamamladığını söyleyen Yaşar, "Ben özellikle bu işin organizasyonunu yapan Meral Hocama ve arkadaşlara teşekkür ediyorum. Herkesi Valla'ya, Pınarbaşı'na, Horma'ya davet ediyorum." diye konuştu.

Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği Başkanı Meral Kuvan ise Belediye Başkanı Şenol Yaşar'a teşekkür etti.

Festivalin her geçen gün daha iyi bir duruma geldiğini söyleyen Kuvan, güzel bir şekilde festivali tamamladıklarını belirtti.

Kanyon sporcularından Şahin Sarı ise geçiş sırasında ufak bir kaza yaşandığını ve bir arkadaşlarının helikopterle alındığını söyledi.

Kanyonda su miktarının biraz fazla olduğunu ifade eden Sarı, "Onun için biraz yavaş hareket ettik. Kazasız belasız sonuçlandırdık." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB stratejik körlüğünü aşabilecek mi?
Kongo’nun kobalt zenginliği felakete dönüşüyor
Doğu Akdeniz'de Lübnan-İsrail anlaşmazlığı Türkiye'ye yarayabilir
ABD’nin Çin'i çevreleme stratejisi ve küresel hegemonya
ABD-İran geriliminde Haşdi Şabi düğümü

Benzer haberler

'3. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali' sona erdi

'3. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali' sona erdi

Sarımsak üreticisi fiyattan memnun

Taşköprü sarımsağında hasat sona erdi

Yöresel lezzetleri tanıtmak için yollardalar

Yöresel lezzetleri tanıtmak için yollardalar
Tehlikeyi göze alanlara 'kanyon sporu' eğitimi

Tehlikeyi göze alanlara 'kanyon sporu' eğitimi
Kadın girişimci 'tarlada' elektrik üretiyor

Kadın girişimci 'tarlada' elektrik üretiyor