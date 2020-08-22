Euro
8.68
Dolar
7.35
BIST 100
1,109.88
Altın
1,939.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar vefatının 34. yılında kabri başında anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, vefatının 34. yılında Bursa'nın Gemlik ilçesindeki kabri başında törenle anıldı.

Kazım Bulut   | 22.08.2020
3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar vefatının 34. yılında kabri başında anıldı

Bursa

Umurbey Mahallesi'nde bulunan anıt mezardaki tören, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri alınarak, gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve diğer yetkililer ile Bayar ailesinin katıldığı törende anıt mezara çelenk bırakıldı.

Tören, Celal Bayar Vakfı Müzesi ve Kütüphanesi'nin gezilmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da Kovid-19 vakaları düşüşte
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 23 milyon 130 bini geçti
Kovid-19 salgınında son 24 saatte Çin'de 22, Güney Kore'de 332 vakaya rastlandı
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1054 kişi öldü
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 172 bini aştı

Benzer haberler

3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar vefatının 34. yılında kabri başında anıldı

3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar vefatının 34. yılında kabri başında anıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjdeyi' bugün açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel Yönetimler Reformu'nu önümüzdeki yasama yılında gündeme getirmeyi planlıyoruz

AB Belarus'ta insan hakları ihlallerinin araştırılmasını istiyor

AB Belarus'ta insan hakları ihlallerinin araştırılmasını istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022'nin sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022'nin sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü