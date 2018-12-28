28 Şubat mağdurları Ombudsman'ın tavsiye kararının uygulanmasını bekliyor

Re'sen Emekliler Derneği Genel Başkanı Süleyman Göncü, "Kamu Başdenetçisi, kurumların hak ihlaline sebebiyet verdiklerini tespit etti. Meclisten çıkacak bir kanun maddesi, mağduriyetlerimizin sonlandırılmasına vesile olacaktır." dedi.

Fotoğraf: AA/Volkan Furuncu

ANKARA - Sefa Şahin

Re'sen Emekliler Derneği (RE-DER) Genel Başkanı Süleyman Göncü, 28 Şubat döneminde Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen mağdurlar adına, dernek olarak Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurduklarını belirterek, "Kamu Başdenetçisi, kurumların hak ihlaline sebebiyet verdiklerini, iyi yönetim göstermediklerini, ayırma işlemlerinde hukuki mevzuata uyulmadığını tespit etti. Meclisten çıkacak iki cümlelik bir kanun maddesi, mağduriyetlerimizin sonlandırılmasına vesile olacaktır." dedi.

Göncü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarının 2010'da yargı denetimine açıldığını ve YAŞ kararıyla 28 Şubat döneminde TSK'den ilişiği kesilen personelin bir kısmının özlük haklarının iade edildiğini anımsattı.

O dönem yargıya başvuranların olduğunu anlatan Göncü ancak "YAŞ kararı ile görevden alınanların yargıya açık işlemlerle TSK'den ayrıldığı" sebep gösterilerek, başvuru sahiplerine ret cevabının verildiğini söyledi.

Bu kararın ardından RE-DER'in kurulduğunu dile getiren Göncü, Türkiye üzerinde emeli olanların Türk ordusunu zayıflatarak, "cunta kafalı" general ve subaylar vasıtasıyla 28 Şubat darbesinin yapıldığını ifade etti.

Göncü, darbeye karşı koyacağı bilinen askeri personelin YAŞ kararları ve kararnameler ile ihraç edildiğine işaret ederek, "Kimisine 'Eşi başörtülü.' dediler, kimisini ise 'Dini vecibelerini yerine getiriyorsun.' diye fişlediler. Üniversitelerde bir dönem olduğu gibi TSK'nin içerisinde de ikna ve işkence odaları oluşturuldu." diye konuştu.

TSK'den kararnameyle ihraç edilenlere haklarının iade edilmesini talep eden Göncü, şöyle konuştu:

"Bununla ilgili KDK'ye müracaatlarımız oldu. KDK, Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığından jandarma olan subay, astsubaylar için dosyalarımızı istedi. Kurumlar, KDK'ye bizim şahsi dosyalarımızı gönderdi. Kamu Başdenetçisi, yaptığı incelemede kurumların hak ihlaline sebebiyet verdiklerini, iyi yönetim göstermediklerini, ayırma işlemlerinde hukuki mevzuata uyulmadığını tespit etti. Meclisten çıkacak iki cümlelik bir kanun maddesi, mağduriyetlerimizin sonlanmasına vesile olacaktır."

"Samimi, mütedeyyin ve milliyetçi askerleri tasfiye ettiler"

Göncü, 28 Şubat döneminde resen emekli edilen bine yakın kişinin bulunduğunu dile getirerek, bu dönemin sırları çözülemediği için 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığını ifade etti.

28 Şubat darbe davasında yargılanan generallerin "Biz 28 Şubat döneminde FETÖ'cülerle mücadele ettik." şeklinde savunma yaptıklarını aktaran Göncü, şöyle devam etti:

"Bu, düpedüz aklımızla ve toplumla dalga geçmektir. 28 Şubat'ta FETÖ'nün hangi kurumunu, gazetesini, televizyonunu kapatmışlar, hangi FETÖ'cüyü ihraç etmişler? Gerçek, samimi, mütedeyyin ve milliyetçi askerleri tasfiye ettiler, FETÖ'cüleri korudular. Ondan sonra da komuta kademesini FETÖ'cülere teslim edip ayrıldılar. Eğer gerçekten FETÖ ile mücadele etmiş olsalardı 15 Temmuz olmazdı. 15 Temmuz'u yapan, 28 Şubat'ın himaye ettiği kadrolardır. 1990'lı yıllarda soru, emek hırsızlığı yaparak ve bizlerin de hayatlarını çalarak FETÖ'cüler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademelerine kadar yükseldiler. Bunlara müsaade eden 28 Şubat zihniyetidir."