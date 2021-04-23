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İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla oluşturduğu konvoy Caddebostan’dan hareket etti.
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Türkiye

23 Nisan kutlanıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki devlet erkanı, TBMM'nin açılışının 101. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

Sefa Şahin   | 23.04.2021
23 Nisan kutlanıyor Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata / AA

Ankara

Törende, Şentop'un yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve milletvekilleri yer aldı.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, TBMM Başkanı Şentop'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defterini imzalayan Şentop, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, mazisi şeref ve faziletlerle dolu aziz milletimizin azim ve kararlılığına istinat eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin 101. kuruluş yıl dönümünde, Milli Mücadele'mizin büyük komutanı, Cumhuriyetin banisi, ilk Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız olan zatıalinizin manevi huzurundayız. Aziz milletimizin varlığına ve vatanına kastedilen karanlık bir dönemde Ankara'da milli bir diriliş hamlesi olarak toplanan ve Milli Mücadele'mizin karargahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin taşıdığı büyük mananın ve üstlendiği vazifenin idrakindeyiz."

Şentop, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve onun hakiki sahibi asil milletin, 101 yıl önce olduğu gibi bugün de tarihi idrak ve istikbali inşa hususunda iradesinin kati olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Vatanın birliğini, milli emanet saydığımız coğrafyaların selametini ve milletimizin dirliğini temin etmek için var gücümüzle çalışma kararlılığımız ve gayretimizin tahakkuk edeceğine olan inancımız tamdır. İlhamını Milli Mücadele'mizi yürüten ve Cumhuriyetimizi kuran Gazi Meclisin şerefli mirasından alan Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkması için gayretlerimiz, engel tanımayan bir ısrar ve inançla sürmektedir, sürecektir. Bu vesileyle zatı alinizi ve Milli Mücadeleyi birlikte yürüttüğünüz bütün milletvekillerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun."

Koronavirüs tedbirlerine uyuldu

TBMM Başkanı Şentop başkanlığındaki heyetin Anıtkabir ziyareti Kovid-19 tedbirleriyle gerçekleştirildi.

Heyettekiler maske takarken Aslanlı Yol'daki yürüyüş, mozoleye çelenk bırakılması ve Anıtkabir Özel Defteri'nin imzalanması sırasında sosyal mesafe korundu.



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