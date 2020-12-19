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2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi.

Ahmet Kubilay Çelik   | 19.12.2020
2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi

TBMM

TBMM Genel Kurulunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi.

2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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