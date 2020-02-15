Euro
6.56
Dolar
6.05
BIST 100
120,151.40
Altın
1,582.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

'2020 Yılı Yatırım Programı'nda İçişleri Bakanlığının 83 yeni projesi bulunuyor

İçişleri Bakanlığına verilen ödenekten en çok pay, 2 milyar 64 milyon 956 bin lirayla güvenlik alanındaki yatırımlar için ayrıldı.

Orhan Onur Gemici   | 15.02.2020
'2020 Yılı Yatırım Programı'nda İçişleri Bakanlığının 83 yeni projesi bulunuyor

Ankara

"2020 Yılı Yatırım Programı"nda İçişleri Bakanlığının 83 yeni projesi yer aldı. Bakanlığa verilen ödenekten en çok pay, 2 milyar 64 milyon 956 bin lirayla güvenlik alanındaki yatırımlar için ayrıldı.

"2020 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı", 13 Şubat'ta Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Program, 11. Kalkınma Programı, 2020-2022 Orta Vadeli Program ile 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlandı.

Programda, İçişleri Bakanlığı merkez ve bağlı kuruluşlarının proje ve ödenek bilgileri de yer aldı.

Buna göre, Bakanlığın hayata geçireceği projelerden, 52'si konut, 43'ü güvenlik, 24'ü afet, 16'sı genel idare, 6'sı sosyal içerme, 5'i haberleşme, 4'ü eğitim, 4'ü göç, 2'si kırsal alan, 2'si teknolojik araştırma ve biri teknolojik iş birliği sektörüyle ilgili.

En çok pay güvenliğe

Söz konusu projelerden 76'sı devam ederken 83'ü yeni proje olarak programda yer aldı.

Proje yatırımları için ayrılan toplam ödenek miktarı, 3 milyar 170 milyon 804 bin lira oldu.

Ödenekten en çok pay, 2 milyar 64 milyon 956 bin lirayla güvenlik alanındaki yatırımları için ayrıldı.

Öne çıkan projelerden bazıları

Bu yıl yapılması planlanan projeler arasında, Yeni Nesil 112 Yazılım Geliştirme, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına taşıt alımları, uyuşturucuyla, siber suçlarla ve terörle mücadele kapasitesinin artırılması, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) gibi projeler yer aldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına ayrılan ödenekten 42 milyon 650 bin lirası afet önleyici tedbirlerin hayata geçirileceği projede kullanılacak.

AFAD'ın yürüteceği Ulusal Deprem Araştırma Programı projesi için de 1 milyon 850 bin lira ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İdlib cephesi ve İran’ın zayıflayan dış operasyon kapasitesi
Dungan Hadiseleri ve Orta Asya’daki etnik fay hatları
ABD’nin Orta Asya stratejisi: Bağımsızlığı sağlamak mı çevreleme doktrini mi?
İran destekli terörist grupların Suriye’deki varlığı
Afrika’da işbirliği ve rekabet: Türkiye ve Çin

Benzer haberler

'2020 Yılı Yatırım Programı'nda İçişleri Bakanlığının 83 yeni projesi bulunuyor

'2020 Yılı Yatırım Programı'nda İçişleri Bakanlığının 83 yeni projesi bulunuyor

Ulaştırmada aslan payı demir yolunun

Kamunun tarım yatırımlarında ilk sırada sulama yer alacak

Merkezi yönetim bütçesinden 2020 yatırımları için yaklaşık 52 milyar lira ayrıldı

Merkezi yönetim bütçesinden 2020 yatırımları için yaklaşık 52 milyar lira ayrıldı
İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi
Diyarbakır-Batman arasında 'Kapan-6 Zori Operasyonu' başlatıldı

Diyarbakır-Batman arasında 'Kapan-6 Zori Operasyonu' başlatıldı