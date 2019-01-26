'2018'de 3 milyar 34 milyon liralık kaçakçılık olayı ortaya çıkarıldı'

ANKARA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılı kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinin sonuçlarına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Pekcan, kaçakçılığın hem kamu gelirlerinde ciddi kayba yol açtığını hem de haksız rekabete, gelir dağılımında adaletsizliğe ve ekonomide dengesizliğe neden olduğunu belirtti.

Bakanlığın bir taraftan yasal ticareti hızlandırmaya yönelik tedbirler alırken, diğer taraftan suç örgütleri ve terörizmin finansmanını engellemek amacıyla kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını kararlı bir şekilde sürdürdüğünü ifade eden Pekcan, yasa dışı ticaretle mücadele kapsamında alınan tedbirlerle, Türkiye'nin ekonomik kayıplarının önlendiğini, aynı zamanda dürüst ticaret erbabının rekabet gücünün korunduğunu bildirdi.

Pekcan, "Teknik ve idari kapasitemize, altyapımıza ve insan kaynağımıza yaptığımız yatırımlar ve her alanda yürütülen etkin mücadelemizin sonucunda başta uyuşturucu, sigara ve akaryakıt olmak üzere birçok eşya türünde, kaçakçılığın önlenmesi noktasında çok önemli mesafe elde edilmiştir. Gümrük Muhafaza ekiplerimizce kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen başarılı operasyonlar sonucunda, 2018 yılında 5 bin 664 olayda toplam 3 milyar 34 milyon liralık kaçakçılık olayı ortaya çıkarılmıştır. Ele geçirilen kaçak eşya değerinde bir önceki yıla göre yüzde 20'lik artış kaydedilmiştir." ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan, 2016'da 3 ton 426 kilogram olan uyuşturucu madde yakalamasının, 2017'de yüzde 670 artarak 26 ton 381 kilograma yükseldiğini, geçen yıl sonu itibarıyla ise bu rakamın 46 ton 341 kilograma ulaştığını bildirdi.

Sınır kapılarının yanı sıra ülke genelinde diğer kolluk birimleriyle yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda, 2014'te yüzde 21 seviyelerine kadar çıkan kaçak sigara oranının, 2018 yılı Haziran sonu itibarıyla yüzde 5,8 seviyesine gerilediğini belirten Pekcan, gelinen noktada ise ülkedeki kaçak sigara oranının, yüzde 15 olan AB ortalaması ve yüzde 10 olan dünya ortalamasının altına indiğine dikkati çekti.

Pekcan, kaçak sigara oranlarındaki bu hızlı düşüşün, sigaradan elde edilen vergi gelirinde yaklaşık 4 milyar liralık artış sağladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2016'da 113 milyon lira olan kaçak sigara yakalama değeri, 2017'de 123 milyon liraya yükselmiştir. 2018'de ise bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 15 artışla 141 milyon lira değerine yükselmiş ve 15,7 milyon paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibinin yürüttüğü kararlı çalışmalar sonucunda da akaryakıt kaçakçılığına büyük darbe vurulmuştur. 2018'de 3 milyar 588 milyon lira tutarında vergi, ceza ve usulsüzlük ortaya çıkartılmış ve 775 milyon 106 bin lira kesinleşen vergi ve ceza uygulanmıştır. Yapılan denetimler sonucunda 11 bin 500 ton kaçak akaryakıta el konulmuştur."

Kaçak eşya yakalamalarında yeni rekorlar kırıldı

Pekcan, ticari eşya kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ise 2018'de ülkeye kaçak yollardan getirilmeye çalışılan toplam 134 milyon lira değerinde elektronik eşya, 148 milyon lira değerinde gıda maddesi, 162 milyon lira değerinde makine ve aksamı yakalaması gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kaçakçılıkla mücadele çalışmaları yürütülürken, konusunda uzman personel eliyle ileri teknolojiye sahip her türlü teknik donanımın etkin olarak kullanıldığını ifade eden Pekcan, teknolojiye yapılan yatırımlarla gümrük denetim ve kontrollerinde insan müdahalesi en aza indirilerek fiziki müdahalesiz kontrollerle ticaretin akış hızının kesilmemesine özen gösterildiğini belirtti.

Pekcan, son 5 yılda teknoloji alanına 330 milyon liradan fazla yatırım yapılarak teknik kapasite bakımından dünyada sayılı gümrük idareleri arasında yer alındığına işaret ederek, "Açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'nda kaçakçılıkla mücadele kapasitesinin artırılması amacıyla bagajların 3 boyutlu röntgenini çeken CT Tomografik Bagaj Kontrol Cihazı ve dünyada sayılı ülkeler tarafından kullanılan uyuşturucu kuryelerinin tespitini yapan Yutucu Tespit Sistemi envanterimize kazandırılmıştır. Yerli ve milli kaynaklarla, TÜBİTAK ile ortak geliştirilen Yolcu Görüntüleme Sistemi ise İstanbul Havalimanı'nda kullanılmaya başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın araç ve konteyner tarama sistemi kapasitesinin toplam 64 cihaza çıkarıldığını bildiren Pekcan, havalimanları, kara kapıları ve yolcu işleminin yapıldığı limanlarda kaçakçılıkla mücadele etmek amacıyla ilave 15 Bagaj ve Kargo Tarama Sistemi'nin daha alımı gerçekleştirilerek toplam sayının 131'e ulaştırıldığını kaydetti.

Pekcan, Bakanlığın birinci 100 Günlük Eylem Planı kapsamında, uyuşturucu kaçakçılığıyla daha etkin mücadele amacıyla Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi kurulduğunu anımsattı. Bakan Pekcan, taşra birimlerinde de daha etkin bir mücadele ağına ulaşılması amacıyla 24 saat esasına göre görev yapan uzman personelden oluşan Narkotik Kısım Amirlikleri'nin kurulduğunu belirtti.

Denizlerdeki kaçakçılıkla mücadele kapasitesini güçlendirmeye yönelik ilave 4 devriye botuyla kapasitenin 25'e çıkarıldığını aktaran Pekcan, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımız personelinin kaçakçılıkla mücadelede önemli yardımcısı olan dedektör köpeklerin sayısı ve çeşitliliği sürekli artırılmaktadır. Bu kapsamda 2018 yılında Bakanlığımız Köpek Eğitim Merkezi'nde toplam 71 dedektör köpek eğitilirken havalimanlarında ilk defa nakit dedektör köpeği de kullanılmaya başlamıştır. Öte yandan, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü bu yıl tüm dünyada 'Kesintisiz Ticaret, Seyahat ve Taşımacılık için Akıllı Sınırlar' temasıyla kutlanmaktadır. Bu vesileyle, gümrüklerde gece gündüz demeden özveriyle çalışan tüm arkadaşlarımızı 2018'deki başarılı performansları için tebrik eder başarılarının devamını diler ve Dünya Gümrük Günü'nü kutlarım."