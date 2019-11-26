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2011 KPSS'ye yönelik FETÖ soruşturmasında 8 tutuklama

KPSS 2011 yılı sorularını FETÖ mensuplarına dağıttığı gerekçesiyle gözaltına alınan 82 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Cemil Murat Budak,İsmet Karakaş   | 26.11.2019
2011 KPSS'ye yönelik FETÖ soruşturmasında 8 tutuklama

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2011 yılı sorularını FETÖ mensuplarına dağıttığı iddia edilen 121 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri 82 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 74'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerden 36'sının firari, 3'ünün ise başka dosyalardan tutuklu oldukları öğrenildi.

Şüphelilerin, "silahlı terör örgütü üyeliği" "kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından cezalandırılması isteniyor.

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