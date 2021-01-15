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2005'teki polislik sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 9 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2005'teki Polis Memurluğu Sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Serdar Açıl   | 15.01.2021
2005'teki polislik sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 9 gözaltı kararı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2005'teki Polis Memurluğu Sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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