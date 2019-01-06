20 ilde eğitime kar tatili

Yurdun bazı il ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda 7 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verilirken, birçok bölgede de ulaşımda aksamalar yaşandı.

ANKARA

Yurtta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 ilde eğitime ara verilirken, birçok bölgede de ulaşımda aksamalar yaşandı.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, saat 21.00 itibarıyla kar yağışı nedeniyle Kırıkkale, Çankırı, Bolu, Uşak il geneli ile Kastamonu'da kent merkezi ile 13 ilçede, Bingöl'de merkeze bağlı köyler ile 4 ilçede, Sivas il merkezi ile il merkezine bağlı köyler ve Şarkışla ilçesinde, Çorum kent merkezi ve bazı ilçeleri ile Konya'nın Beyşehir ve Karaman'ın Sarıveliler ilçeleri ile Samsun, Karabük, Düzce, Kırşehir, Amasya, Bitlis, Elazığ, Yozgat, Ordu ve Kahramanmaraş'ın bazı ilçelerinde okullar 7 Ocak Pazartesi günü için tatil edildi.

Kastamonu

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, kent merkezi ile Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Küre, Araç, İhsangazi, Azdavay, Bozkurt, Tosya, Cide, Pınarbaşı ilçelerinde tüm okullarda, İnebolu, Doğanyurt, Çatalzeytin ve Şenpazar ilçelerinde ise taşımalı eğitime 7 Ocak Pazartesi günü ara verildiği bildirildi.

Samsun

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vezirköprü ilçesinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede 7 Ocak Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacakları aktarıldı.

Konya

Konya kent merkezi ile bazı ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Akören, Bozkır, Hadim, Taşkent, Seydişehir, Ahırlı, Hüyük, Beyşehir ve Yalıhüyük ilçelerindeki okullarda 7 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildi.

Çorum

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava şartları dolayısıyla Osmancık, Boğazkale, Oğuzlar, Dodurga, Uğurludağ, Sungurlu, İskilip, Laçin ve Kargı ilçelerinde 7 Ocak Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Kırıkkale

Kırıkkale'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 7 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verileceği ifade edildi.

Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Çankırı

Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada kar yağışı nedeniyle il gelindeki okulların 7 Ocak Pazartesi günü tatil edildiği duyuruldu.

Uşak

Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde başlayan ve il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime bir gün süreyle ara verileceği bildirildi.

Öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için alınan kararın resmi ve özel tüm eğitim kurumlarını kapsadığı ifade edilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, diyaliz hastaları, kanser ve kronik ağır hastalığı olan personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Bolu

Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre gün boyunca süren yoğun kar yağışı ve geç saatlerde oluşması muhtemel buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, 7 Ocak Pazartesi günü kentteki ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Ümit, engelli ile hamile kamu personeline de bir gün idari izin verildiğini belirtti.

Bingöl

Bingöl'de, kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı köyler ile 4 ilçede eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı köyler ile Adaklı, Kiğı, Yedisu ve Yayladere ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında 7 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Karaman

Karaman'ın Sarıveliler ilçesindee öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Hıfzıssıhha Kurulunca ilçede ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Karabük

Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, Safranbolu, Eskipazar, Eflani, Ovacık ile Yenice ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği, bu ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kırşehir

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Kaman ve Akpınar kaymakamlıkları, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçelerde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime 7 Ocak Pazartesi günü ara verilmesini kararlaştırdı.

İl merkezi ve diğer ilçelerde, kar yağışına göre değerlendirme yapılacağı belirtildi.

Düzce

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışının yoğun şekilde sürdüğü belirtildi.

Kar yağışı nedeniyle Yığılca ilçesindeki 39 köye ulaşım sağlanamadığı aktarılan açıklamada, Kaynaşlı ilçesinde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

Amasya

Amasya'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Amasya Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyet meydana gelmemesi amacıyla Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde tüm okullarda, Taşova ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 6 okulda taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Andırın ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçenin kuzeyinde bulunan mahallelerdeki Akifiye, Rıfatiye ve Altınyayla Ortaokulu ile Geben ilkokulu, ortaokulu ve lisesinde taşımalı eğitime, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle bir gün ara verildiği belirtildi.

Bitlis

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve bağlı köylerde 7 Ocak Pazartesi günü eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 7 Ocak'ta idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Mutki Kaymakamlığından, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde okulların tatil edildiği bildirildi.

Tatvan Kaymakamlığınca da yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerde eğitime ara verildiği, kamuda çalışan engelli ve hamilelerin idari izinli olduğu belirtildi.

Elazığ

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Palu, Karakoçan ve Kovancılar ilçelerinde etkili olan kar nedeniyle yolları ulaşıma kapanan köylerde yaşayan ve taşımalı eğitim sistemi kapsamındaki öğrenciler için okullar tatil edildi.

Bu kapsamda Palu'ya bağlı Gemtepe, Atik, Büyükçaltı, Küçükçaltı, Kırkbulak, Güllüce, Tarhana, Yarımtepe, Karataş, Bozçanak, Kayaönü, Yaylacık köyleri, Karakoçan ilçesinin bazı köyleri ile Kovancılar ilçesine bağlı Okçular köyünde yaşayan öğrenciler için eğitime öğretime 7 Ocak Pazartesi günü ara verildi.

Yozgat

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanmadan dolayı il merkezi ile Kadışehri ve Çayıralan ilçesinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de bir gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Çayıralan ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verilmişti.

Ordu

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının kentin iç kesimlerinde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizin iç kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan ve bazı yerleşim yerlerinden etkili olan kar yağışı nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için Aybastı ve Çamaş ilçemizdeki tüm okullarda, Kabadüz ilçemizin Yokuşdibi Mahallesi'ndeki okullarda, Pazartesi eğitim-öğretime ara verilmiştir."

Sivas

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, kar yağışının aralıklarla gün boyu devam edeceği, yüksek kesimlerde kuvvetli buzlanma, don olayı ve şiddetli rüzgar beklendiği belirtildi.

Bu nedenle taşımalı eğitimde aksamalar olabileceğinden il merkezi ve merkez köylerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı taşımalı eğitim yapılan her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği ifade edildi.

Öte yandan Şarkışla ilçesinde de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacakları belirtildi.

Ulaşımda aksamalar

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için denetimleri artırdı.

Trafik yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde önlemlerini ve kontrollerini sıklaştıran ekipler, bazı bölgelerde de kar lastiği olmayan araçların geçişlerine izin vermedi.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunda, kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, Gaziantep ve Şanlıurfa'da sis, hava ve kara yolu ulaşımını olumsuz etkiledi.

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 432 köy yolu ulaşıma kapanırken, İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

Van ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 16 yerleşim yerine ulaşım sağlanamazken, Bingöl-Kiğı kara yolu ile 281 köy yolu ulaşıma kapandı.

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde şiddetli yağış sebebiyle yaşanan heyelan dolayısıyla Sincik-Malatya kara yolu ulaşıma kapandı. Giresun-Sivas kara yolu üzerindeki 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tırlara zincir takma mecburiyeti getirildi. Kar yağışı nedeniyle Uşak-Ankara, Uşak-Kütahya kara yollarında ulaşım aksadı.

Kahramanmaraş'ta 2 bin rakımlı Yedikuyular mevkisinde kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Malatya'da 30 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamadı.

Samsun-Ankara kara yolunda kış lastiği olmayan tırların geçişine izin verilmezken, kara yolunun Çorum kısmında da ulaşım güçlükle sağlandı. Yolda kalan sürücü ve vatandaşlara da AFAD ekipleri tarafından içecek ve yiyecek ikramında bulunuldu.

Samsun-İstanbul kara yolunun Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi kısmında da ulaşım kontrollü sağlandı.

Ardahan'da kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Ardahan-Şavşat ile Ardahan-Posof kara yollarında tır geçişlerine izin verilmedi.