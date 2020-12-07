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İstanbul’da İHA Ar-Ge Merkezi'nin bulunduğu bölgede izinsiz görüntü çekim yapan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
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Türkiye

2-7 Aralık'ta sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 37 bin 614 kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 2-7 Aralık'ta sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 37 bin 614 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını açıkladı.

Cankut Taşdan   | 07.12.2020
2-7 Aralık'ta sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 37 bin 614 kişi hakkında işlem yapıldı

Ankara

İçişleri Bakanlığı, 2-7 Aralık'ta sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 37 bin 614 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını açıkladı.

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