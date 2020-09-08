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'1915 Çanakkale Köprüsü'nün güney yönlü geçici çalışma halatı montajı tamamlandı

Çanakkale Boğazı'nda yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bu sabah başlayan güney yönlü geçici çalışma halatı montajı sona erdi.

Burak Akay   | 08.09.2020
'1915 Çanakkale Köprüsü'nün güney yönlü geçici çalışma halatı montajı tamamlandı Fotoğraf: Burak Akay / AA

Çanakkale

Çanakkale Boğazı'nda yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bu sabah başlayan güney yönlü geçici çalışma halatı montajı sona erdi.

Hizmete girdiğinde "Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde saat 05.00'te başlayan geçici çalışma halatı montajının güney yönlü kısmı tamamlandı.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan rüzgar nedeniyle saat 14.00 itibarıyla kuzey yönlü çalışmalara ara verildi. Saat 17.00'ye kadar kapalı kalması planlanan boğaz, 15.00'te yeniden transit gemi geçişlerine açıldı.

Kuzeyden yapılacak halat montaj çalışmalarının, ilerleyen günlerdeki planlamayla gerçekleştirileceği bildirildi.

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