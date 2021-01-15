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1915 Çanakkale Köprüsü'nde 'kedi yolu' çalışmaları tamamlandı

Hizmete açıldığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşasında, Avrupa ve Asya yakalarındaki deniz üstü çalışmalarının gerçekleştirileceği "kedi yolu"nun yapım çalışmaları tamamlandı.

Burak Akay   | 15.01.2021
1915 Çanakkale Köprüsü'nde 'kedi yolu' çalışmaları tamamlandı Fotoğraf: Burak Akay / AA

Çanakkale

Çanakkale Boğazı'nın Avrupa ve Asya yakalarını birleştirecek "1915 Çanakkale Köprüsü"nde iki bölümden oluşan "kedi yolu" çalışmaları tamamlandı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde "kedi yolu" çalışmaları tamamlandı

Çanakkale Boğazı'nın Avrupa ve Asya yakalarını birleştirecek "1915 Çanakkale Köprüsü"nde iki bölümden oluşan "kedi yolu" çalışmaları tamamlandı. ( Burak Akay - Anadolu Ajansı )

Hizmete girdiğinde "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle özgün mimariye sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşası sürüyor.

Her iki yakayı birbirine bağlayan halatlar üzerinden devam eden çalışmalarda, köprü inşaatı için en önemli noktalardan olan kedi yolunun yapımı tamamlandı. Bir çalışma platformu olan yol, görevli işçiler için üzerinde çalışma fırsatı sunduğundan önem taşıyor.

Kedi yolunun tamamlanmasıyla köprünün, Avrupa ve Asya yakalarındaki deniz üstü çalışmalarına başlanacak.

Şantiye yetkililerinden alınan bilgiye göre, kedi yolunun tamamlanmasıyla, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün deniz üzerindeki çalışmaları daha da hızlanacak ve tabliye montajlarına başlanacak.

İlk halatlar eylülde çekildi

Avrupa ve Asya yakalarını birbirine bağlayan kedi yolu kılavuz halatlarının çekimi ise geçen eylül ayında yapıldı.

Çalışmalar kapsamında Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı, 318 metre yükseklikteki kulelere gönderilen çelik halatlar karşı kıtaya römorkörlerle ulaştırıldı.

Kılavuz halatlarla birbirine bağlanan iki kıtada yapılan kedi yolu, köprünün silüetini de ortaya çıkardı.

Planlanan tarihten erken açılabilme ihtimali var

Tasarımı inceliklerle örülen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olarak planlandı.

Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde olacak. Her iki yakada 333'er metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

Orta açıklığı 2023 metre, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün toplam uzunluğu 4 bin 608 metreyi bulacak.

"2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 45,06 metre genişlik ve 3,5 metre yükseklikte olacak. Tabliyenin her iki tarafında inşa edilecek yürüme yolları, bakım onarım amacıyla kullanılacak.

Köprü için 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 10 alt geçit köprüsü, 33 üst geçit köprüsü, 6 köprü, 43 alt geçit, 115 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.

1915 Çanakkale Köprüsü, uluslararası bir koridorun da tamamlayıcısı olacak. Köprü, Avrupa'dan gelip Türkiye'nin dört bir yanına gidecek sürücü ve yolcular tarafından yoğun şekilde kullanılacak.

Köprünün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümüne rastlayan 18 Mart 2022'de hizmete alınması planlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çalışmaların iyi gittiğini, köprünün daha erken açılabilme ihtimalinin olduğunu açıklamıştı.

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