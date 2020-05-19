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AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski Dünya Süpersport Dünya Şampiyonu Motosikletçi Kenan Sofuoğlu, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ile "Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi"nin tanıtım turunu öncesi açıklamalarda bulunuyor.
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Türkiye

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

Hikmet Faruk Başer   | 19.05.2020
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA

İstanbul

Tören kapsamında, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Bağlama tarafından Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Önal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve parti temsilcileri katıldı.

Törenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve siyasi partiler de anıta çelenk bıraktı.

Törende yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına da uyuldu.


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