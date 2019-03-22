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Türkiye

18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında 18 eski HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı verdi.

Cemil Murat Budak,Barış Kılıç   | 22.03.2019
18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında 18 eski HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, savunma sanayi şirketlerindeki FETÖ mensuplarının tespitine yönelik soruşturma kapsamında HAVELSAN adına alınıp kullanmaları için verilen GSM hatlarına ByLock yükledikleri belirlenen 18 mühendis hakkında arama ve gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 18 eski HAVELSAN mühendisinden 8'i gözaltına alındı.

Şüphelilerin soruşturma nedeniyle kurumla ilişkilerinin kesildiği kaydedilen açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sürdürüldüğü bildirildi.

Operasyonlar kapsamında şüphelilerden 8'inin gözaltına alındığı öğrenildi.

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