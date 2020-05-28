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14 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması

İçişleri Bakanlığından, "14 büyükşehir ve Zonguldak'ta 29 Mayıs saat 24.00 ile 31 Mayıs saat 24.00 arasında vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır." açıklamasında bulunuldu.

Ömür Melih Üzelce   | 28.05.2020
14 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması

Ankara

İçişleri Bakanlığından, "14 büyükşehir ve Zonguldak'ta 29 Mayıs saat 24.00 ile 31 Mayıs saat 24.00 arasında vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır." açıklamasında bulunuldu.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 29 Mayıs Cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edecek.

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri, fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile tatlı üretiminin yapıldığı iş yerleri açık olacak.

Kısıtlamanın olduğu 30 Mayıs Cumartesi, market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler, 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Genelgeye göre, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri açık olacak.

Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar günleri, sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri açık olacak.

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