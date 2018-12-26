13 ilde eğitime kar engeli

Yurdun bazı illerinde devam eden yoğun kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi.

AKSARAY

Aksaray Valisi Ali Mantı, yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 27 Aralık Perşembe il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiğini belirtti.

Vali Mantı, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağını ifade etti.

Malatya

Malatya'nın Hekimhan, Arapgir, Kuluncak ve Pütürge ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullarda eğitim öğretime bugün ara verilecek.

Sivas

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için il merkezi ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

Bingöl

Bingöl'ün Karlıova, Adaklı, Kiğı ve Yedisu ilçelerinde kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim öğretime ara verilecek.

Giresun

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde tüm okulların tatil edildiği bildirildi.

Bulancak ilçesinde Yalıköy Şehit Pilot Üsteğmen Barış Çakır İlkokulu ve Ortaokulu hariç köy okullarında eğitime ara verildiği belirtilen açıklamada, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise izinli sayılacağı kaydedildi.

Açıklamada, Dereli ve Doğankent ilçelerindeki köy okullarında da öğrenime ara verildiği bildirilerek iki ilçede taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de izinli sayılacağı aktarıldı.

Öte yandan açıklamada, Keşap ilçesinde Çamlıca köyündeki Çamlıca İlkokulu ve Ortaokulu'nda da eğitime ara verildiği belirtildi.

Ordu

Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi.

Açıklamada, öğrenci ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Akkuş, Aybastı, Çamaş, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her türlü eğitim kurumu ile özel eğitim kurumlarında eğitime 27 Aralık Perşembe ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, İkizce ilçesinde ilçe merkezi dışındaki okullar ile Ünye ilçesinde Yenikent ve Pelitliyatak mahallelerindeki ilkokul ve ortaokulların da tatil edildiği kaydedildi.

Samsun, Çorum ve Tokat'ta eğitime ara

Samsun, Çorum ve Tokat'ın bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verileceği bildirildi.

İl milli eğitim müdürlüklerinden yapılan yazılı açıklamalara göre, bölgelerde kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Tunceli

Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve 5 ilçesindeki tüm okullar ile 2 ilçedeki taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Tunceli merkez, Hozat, Nazımiye, Mazgirt, Pülümür ve Ovacık ilçelerinin tamamındaki kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin yanı sıra özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, Çemişgezek ve Pertek ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamında olan yerlerde 27 Aralık Perşembe günü bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir."

Bayburt

Bayburt'ta etkili olan kar yağışı, buzlanma ve don nedeniyle il genelinde eğitim öğretime bir gün ara verilecek.

Gümüşhane

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il merkezi ve ilçelerde, aşırı soğuk, buzlanma ve beklenen kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyete meydan verilmemesi amacıyla tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim veren resmi ve özel okul, kreş ve kurumların tamamında, eğitim-öğretime ara verileceği belirtildi.

Adıyaman

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

İlçede dün akşam başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam devam ediyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar, yaptığı yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla 27 Aralık Perşembe gününün ilçe genelinde okulların tatil edildiğini bildirdi.