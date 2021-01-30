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112 Acil Çağrı Merkezi'nin faaliyete geçtiği il sayısı 58'e ulaştı

İçişleri Bakanı Soylu, acil durumda tek numarayla ulaşılabilecek Acil Çağrı Merkezleri'nin 58 ilde aktif durumda olduğunu bildirdi.

Cankut Taşdan   | 30.01.2021
112 Acil Çağrı Merkezi'nin faaliyete geçtiği il sayısı 58'e ulaştı

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bu hafta Çorum, Gümüşhane ve Osmaniye'de 112 Acil Çağrı Merkezleri devreye alındı. Acil durumda tek numarayla ulaşabileceğimiz Acil Çağrı Merkezlerimiz, şuan 58 ilde aktif durumda. Yakında tüm Türkiye'de acil durumda tek numara 112 olacak."

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