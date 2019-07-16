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11. Kalkınma Planı kabul edildi

11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Adem Balta   | 16.07.2019
11. Kalkınma Planı kabul edildi

TBMM
 11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

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