103 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturmada 84 şüpheli ifadeye çağrıldı
Ankara
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 103 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında 84 şüpheliyi ifadeye çağırdı.
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