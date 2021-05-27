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103 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturmada 84 şüpheli ifadeye çağrıldı

Serdar Açıl   | 27.05.2021
103 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturmada 84 şüpheli ifadeye çağrıldı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 103 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında 84 şüpheliyi ifadeye çağırdı. 

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