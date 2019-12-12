100 Bin Sosyal Konut Projesi'nde başvuru tarihleri belli oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "100 Bin Sosyal Konut Projesi" için başvuruların 15 Aralık 2019-15 Ocak 2020 tarihlerinde alınacağını açıkladı.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından "100 Bin Sosyal Konut Projesi"ne ilişkin paylaşımda bulundu.
Kasım ayında müjdesi verilen dar gelirli vatandaşlar için konut projesinin tanıtımını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirdiklerini anımsatan Albayrak, projenin her yıl 100 bin konutu vatandaşlara kazandıracağını ifade etti.
Yatay ve şehirlere uygun mimaride, sosyal donatıları ile 81 ilimizin tamamında gerçekleşecek bu proje ile inşallah tüm dar gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapacağız. pic.twitter.com/MbgLonw5oR— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) December 12, 2019
Albayrak, yatay ve şehirlere uygun mimaride, sosyal donatıları ile 81 ilin tamamında gerçekleştirilecek projeyle tüm dar gelirli vatandaşların konut sahibi yapılacağına işaret ederek, "Vatandaşlarımızın 20 yıl vadeyle kira öder gibi ev sahibi olmalarını sağlayacak proje için başvurular 15 Aralık 2019-15 Ocak 2020 tarihlerinde alınacak." bilgisini verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.