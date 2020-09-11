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10 ilde FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı

Balıkesir merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün adliye yapılanmasına yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

Mustafa Yılmaz,Miraç Kaya   | 11.09.2020
10 ilde FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı

Balıkesir

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün adliye yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, sözde adliye mahrem imamları ile irtibatları olan, aralarında icra müdürü, yazı işleri müdürü, mübaşir ve infaz koruma memurlarının bulunduğu şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Balıkesir, Diyarbakır, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Van, İstanbul, Ankara, Uşak ve Kastamonu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 15 şüpheli yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 


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