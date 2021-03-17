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10 bin öğrenci sınır hattındaki Mehmetçiğe moral mektubu gönderdi

Muğla Milli Eğitim Müdürü Töre, "Öğrencilerimiz içlerinden gelen duygu ve düşüncelerini mektuplarda dile getirerek Mehmetçiklerimize iletmek istediler. Bizler de onların bu isteklerini yerine getirmek için öncü olduk." dedi.

Durmuş Genç   | 17.03.2021
10 bin öğrenci sınır hattındaki Mehmetçiğe moral mektubu gönderdi Fotoğraf: Durmuş Genç/AA

Muğla

Muğla'da eğitim gören 10 bin öğrenci, sınır hattında vatani görevini yapan Mehmetçiğe moral mektubu yazdı.

Kentte 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören 10 bin öğrenci, duygularını yansıttıkları mektupları, okul idaresine teslim etti.

İçine Türk bayrağı ve maske konulan mektuplar, sınır birliklerine gönderildi.

Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, gece gündüz görev yapan Mehmetçiğe moral vermek amacıyla mektup yazdıklarını söyledi.

Mektupları sınır hattında görev yapan Mehmetçiğe teslim edilmek üzere Mardin İl Jandarma Komutanlığına gönderdiklerini anlatan Töre, "Öğrencilerimiz içlerinden gelen duygu ve düşüncelerini mektuplarda dile getirerek Mehmetçiklerimize iletmek istediler. Bizler de onların bu isteklerini yerine getirmek için öncü olduk." dedi.

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