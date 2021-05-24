Euro
10.25
Dolar
8.38
BIST 100
1,453.10
Altın
1,885.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu resepsiyonu - Ankara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle katıldığı Dünya Sağlık Asamblesi’nde konuşuyor Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Riva Milli Takımlar Kamp Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye

1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu yarın düzenlenecek

RTÜK, Diyanet İşleri Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi, TRT ve SETA'nın iş birliğiyle düzenlenen sempozyumun açılış törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak.

Özcan Yıldırım   | 24.05.2021
1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu yarın düzenlenecek

Ankara

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Diyanet İşleri Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi, TRT, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) iş birliğiyle 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu düzenlenecek.

ATO Congresium'da 25-26 Mayıs'ta ilki düzenlenecek sempozyuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması bekleniyor.

Sempozyum Yürütme Kurulu adına sempozyumun açılış konuşmalarını, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yapacak.

Sempozyumun ilk gününde, açış konuşmalarının ardından dört farklı panelde, medya ve İslamofobi konusu uluslararası düzeyde katılımla ayrıntılarıyla ele alınacak. Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, "İslamofobiyle Mücadelede Medyanın Rolü" konusunda konuşma yapacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de katılacağı oturumlarda, devlet yöneticileri, akademisyenler ve gazeteciler panelist olarak yer alacak.

"Yalan Haber, Nefret Söylemi" ve "Kültürel Irkçılık Kıskacında İslam" konularının tartışılacağı sempozyumun ikinci gününde, 113 bilimsel çalışma katılımcılara sunulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ'den devam eden aşı krizinin 'salgını kalıcılaştıran skandal bir eşitsizlik' olduğu uyarısı
rABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 589 bin 895'e yükseldi
Kovid-19'la mücadelede ülke genelinde yapılan aşı sayısı 28 milyonu geçti
Dünya genelinde 1 milyar 670 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 251 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu yarın düzenlenecek

1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu yarın düzenlenecek

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslamofobi, içinde ırkçılık barındıran bir İslam düşmanlığıdır