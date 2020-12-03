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Zeytin Dalı bölgesinde şehit olan askerin baba ocağına ateş düştü

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde sızma girişiminde bulunan PKK/YPG terör örgütünün saldırısında şehit düşen Uzman Çavuş Mehmet Altun'un Mardin'in Nusaybin ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Mehmet Arif Altunkaynak   | 03.12.2020
Zeytin Dalı bölgesinde şehit olan askerin baba ocağına ateş düştü Fotoğraf: Mehmet Arif Altunkaynak / AA

Mardin

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan ile Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Hakan Yılmaz, uzman çavuş Altun'un kırsal Tepealtı Mahallesi'nde ikamet eden babası Şükrü Altun ve 4 ay önce evlendiği eşi Esra Altun'a şehadet haberini iletti.

Şehidin ailesi ve yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı.

Eve, Türk bayrağı asıldı.


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