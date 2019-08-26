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Pençe-3 Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında 7 terörist daha etkisiz hale getirildi, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu.

Barış Kılıç   | 26.08.2019
Pençe-3 Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında PKK'lı 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen son hava harekatıyla 7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 22 oldu." bilgisi paylaşıldı.

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