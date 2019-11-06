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Türkiye

Paşabahçe Vapuru, Boğaz'a dönecek

Tarihi Paşabahçe Vapuru, Beykoz Belediyesi tarafından modernizasyonu yapıldıktan sonra toplu ulaşımda kullanılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredilecek.

Muhammed Gencebay Gür   | 06.11.2019
Paşabahçe Vapuru, Boğaz'a dönecek

İstanbul

Tarihi Paşabahçe Vapuru, Beykoz Belediyesi tarafından modernizasyonu yapıldıktan sonra toplu ulaşımda kullanılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredilecek.

Beykoz Belediye Meclisi Hukuk Komisyonu raporuna göre Paşabahçe, yüzer hale getirilerek toplu ulaşım hizmetleri haricinde kullanılmamak, yolcu taşımada kullanılması şartıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Belediyesine bedelsiz olarak verilecek.

AK Parti, CHP ve MHP'li meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilen komisyon raporunda,vapurun modernizasyonunun 2 yıl içinde tamamlanarak İBB'ye bedelsiz devri önerilmişti.

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