Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak

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Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olacak

Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

İzzet Taskiran   | 21.12.2019
Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olacak Fotoğraf: Raşid Necati Aslım/AA

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Geceden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yağmur ve sağanak beklenen bölgede, sis ve pus görülecek. Sıcaklık, mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacak.

Güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren kuvvetli esecek rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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