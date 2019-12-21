Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak

Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olacak
Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
İstanbul
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.
Geceden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yağmur ve sağanak beklenen bölgede, sis ve pus görülecek. Sıcaklık, mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacak.
Güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren kuvvetli esecek rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.