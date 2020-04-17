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İçişleri Bakanı Soylu: 'Türkiye'ye çağ atlatmış merhum Cumhurbaşkanımız Özal'ı rahmet ve şükranla anıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'ye çağ atlatan", demokrasi ve kalkınma mücadelesiyle efsaneleşen 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 27. yılında rahmet ve şükranla andığını belirtti.

Orhan Onur Gemici   | 17.04.2020
İçişleri Bakanı Soylu: 'Türkiye'ye çağ atlatmış merhum Cumhurbaşkanımız Özal'ı rahmet ve şükranla anıyoruz

Ankara

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 27. yılı dolayısıyla Twitter hesabından mesaj yayımlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

"Sadece kendi deyimiyle değil, tüm dünyanın deyimiyle 'Türkiye'ye çağ atlatmış', demokrasi ve kalkınma mücadelesiyle efsaneleşmiş olan merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı, vefatının 27. yılında rahmet ve şükranla anıyoruz. Rabbim mekanını cennet eylesin."

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