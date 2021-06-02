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Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in Batı Şeria'da yasa dışı uygulamalarını reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerine tepki gösterdi.

Mehmet Şah Yılmaz   | 02.06.2021
Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in Batı Şeria'da yasa dışı uygulamalarını reddediyoruz

Ankara

Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarınca, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kenti yakınındaki Beyt El yasa dışı yerleşim bölgesinde 350 konuttan oluşan projenin temel atma töreninin gerçekleştirildiğinin öğrenildiği bildirildi.

Gazze'de yaşanan acıların tazeliğini koruduğu bir dönemde bu tür tahriklerin sürdürülmesinin, İsrail makamlarının yaşanan olaylardan hiçbir ders çıkarmadığını gösterdiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail’in söz konusu yasa dışı uygulamalarını reddediyoruz. İsrail’in uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden politika ve uygulamalarından dolayı sorumlu tutulmasının önemini bir kez daha vurguluyoruz."

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kenti yakınlarındaki yasa dışı Beyt El Yahudi yerleşim bölgesinde 350 konuttan oluşan projenin temel atma törenini gerçekleştirmişti.

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