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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş: Yeni yılda belediyede görevli personelin maaşı en az 3 bin 100 lira olacak

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, yeni yılda belediyede görevli personel maaşlarının en az 3 bin 100 lira olacağını bildirdi.

Ömer Olcay   | 26.12.2020
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş: Yeni yılda belediyede görevli personelin maaşı en az 3 bin 100 lira olacak

Ankara

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, yeni yılda belediyede görevli personel maaşlarının en az 3 bin 100 lira olacağını bildirdi.

Yavaş, yaptığı yazılı açıklamada, "Yılbaşıyla birlikte belediyemizde görevli mesai arkadaşlarımızın maaşının en az 3 bin 100 lira olmasına karar verdik. Tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyor, aldığımız kararın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.


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