Euro
8.91
Dolar
7.35
BIST 100
1,498.32
Altın
1,836.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
logo
Türkiye

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'kadın cinayeti' açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "(Samsun'daki Arzu Aygün cinayeti) Elbetteki davaya müdahil olacağız. Katilin en ağır cezayı alması için her daim Bakanlık olarak da bu süreci, hukuki ve adli süreci de takip edeceğiz." dedi.

Fatih Mehmet Kürkçü   | 28.01.2021
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'kadın cinayeti' açıklaması Fotoğraf: Fatih Mehmet Kürkçü/AA

Samsun

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Samsun'da, kaybolduktan 42 gün sonra ormanlık alanda ölü bulunan Arzu Aygün cinayetiyle ilgili, "Elbetteki davaya müdahil olacağız. Katilin en ağır cezayı alması için her daim Bakanlık olarak da bu süreci, hukuki ve adli süreci de takip edeceğiz." dedi.

Bakan Selçuk, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen Kadın Kooperatifleri Doğu Karadeniz Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Arzu Aygün'ün katledilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Aygün'den bir süredir haber alınamadığını, daha sonra katledildiğinin ortaya çıktığını anlatan Selçuk, "Her daim hükümetlerimiz olarak kadına karşı şiddete sıfır tolerans ilkesiyle devam edeceğiz. Elbetteki davaya müdahil olacağız. Katilin en ağır cezayı alması için her daim Bakanlık olarak da bu süreci, hukuki ve adli süreci de takip edeceğiz." diye konuştu.

Selçuk, bunun son kadın cinayeti olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Hiçbir kadınımız bir daha böyle hunharca katledilmesin. Bu farkındalıklarımızın artması gerekiyor. Kadın cinayetleri konusunda daha farkında olarak daha hassas olmamız gerekiyor. Bir kez daha Arzu kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Bu noktada gerek Bakanlığımız, gerek ilgili bakanlıklarımızla da kurumlar arası iş birliği içinde çalışmalarımızı sıfır tolerans ilkesiyle devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Aşı programının selameti açısından tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız
Kovid-19'un kökenlerini araştıracak DSÖ ekibi, Vuhan'da hastane, laboratuvar ve pazar yerlerini ziyaret edecek
AB'den aşı üreticilerine yasal tedbir tehdidi
Türkiye'de 7 bin 279 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı 129 kişi hayatını kaybetti
AB, Kovid-19 aşısı ihracatını sınırlandıracak

Benzer haberler

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'kadın cinayeti' açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'kadın cinayeti' açıklaması

Bakan Selçuk, Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılışında konuştu: Türkiye'deki tüm engellilerimize sahip çıkmayı önemsiyoruz

İzmir'de anne ve babasını siyanürle öldüren sanığa 2 kez müebbet hapis cezası verildi

Bakan Selçuk: Sahipsiz kalmış her çocuğa devlet olarak sahip çıkmaya devam edeceğiz

Bakan Selçuk: Sahipsiz kalmış her çocuğa devlet olarak sahip çıkmaya devam edeceğiz
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Türkiye'nin sosyal yardımları 70 milyar liraya ulaştı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Türkiye'nin sosyal yardımları 70 milyar liraya ulaştı
Bursa'da polisi şehit eden sanığa müebbet hapis cezası verildi

Bursa'da polisi şehit eden sanığa müebbet hapis cezası verildi