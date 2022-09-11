Twitter'da "@merilice" isimli bir kullanıcının 7 Eylül 2022 tarihinde yaptığı paylaşım sosyal medyada yeni bir tartışmaya yol açtı. Hatay Devlet Hastanesi'nde doğan bebeklerle ilgili bir iddiaya yer verilen tweet süratle yayıldı.

ARKA PLAN VE İDDİALAR

Hesaptan yapılan paylaşımda Hatay Devlet Hastanesi'nde bir günde 60 Suriyeli ve 2 Türk bebek dünyaya geldiği öne sürüldü. Türk bebeklerin kuvöze alınması gerektiği ancak yer tedarik edilemediği için tedavi göremedikleri iddia edildi.

Kaynak belirtilmeyen bilgi kısa sürede Twitter'daki haber sayfaları ve kullanıcılar tarafından da paylaşılmaya başlandı. "Bell's Haber" isimli sayfanın bu iddiaya dayandırarak yaptığı paylaşım 2646 retweet ve yaklaşık 12 bin beğeni aldı.

Bazı kullanıcılar ırkçı ifadeler kullanarak Türkiye'de demografik yapının tehdit altında olduğunu öne sürdü.

BULGULAR

Hatay Devlet Hastanesi'nde bir gün içerisinde "60 Suriyeli, 2 Türk bebeğin doğduğu ve kuvöz sıkıntısı yaşandığına yönelik iddiayı" ortaya atan "@merilice" isimli hesap, paylaşımı yaptıktan birkaç saat sonra Twitter hesabını kapattı.

Anadolu Ajansı Teyit Hattı'nın ulaştığı Hatay Valiliği yetkilileri Twitter'da dolaşan bilginin gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Teyit Hattı o tarihlerde kaç bebeğin doğduğu, bu bebeklerden kaçının Suriyeli olduğu, kuvöz tedariğinde sorun olup olmadığına yönelik iddiaları Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'ne sordu. Yapılan açıkalamada 6 Eylül tarihinde doğan hiçbir bebeğin kuvöze alınmadığı belirtildi.

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü daha sonra konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından basın açıklaması yaptı. Hatay'da son bir ay içerisinde gerçekleşen doğumlar içerisinde Suriyelilerin oranının %27 olduğu belirtildi.

Ayrıca Teyit Hattı, haberi paylaşan Bell's Haber isimli sayfaya yaptıkları paylaşımın hangi kaynağa dayandığını sormuş olmasına rağmen yanıt alamadı. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama gönderilse de sayfa yöneticileri paylaşımı kaldırmadı.